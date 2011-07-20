Фіни встановили фантастичний рекорд Ліги чемпіонів

Фінський ХІК влаштував справжню гольову феєрію у матчі з валлійським клубом "Бангор Сіті" в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Як повідомляє ТСН, гра завершилась з рахунком 10:0 на користь фінів - і це новий рекорд результативності в історії сучасної Ліги чемпіонів.

Підсумковий рахунок фінсько-валлійського протистояння теж є рекордним для Ліги чемпіонів - 13:0.

Нагадаємо, що київське "Динамо" стартує у наступному відбірному етапі. Суперником киян буде казанський "Рубін".