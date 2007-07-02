Форварда збірної Франції заарештували на тренуванні (фото)

У понеділок 2 липня форвард збірної Франції Сільвен Вільторд був арештований на тренуванні свого клубу "Ліона". Причина затримання футболіста поки не називається, але відомо, що в останні місяці він мав численні неприємності з французькою поліцією, повідомляє AFP.

За словами очевидців, 33-річний Вільторд був заарештований в роздягальні, куди увійшли чотири поліцейських у супроводі адміністративного директора "Ліона" Маріно Фаччолі. За неофіційною інформацією, у червні футболіста спіймали на перевезенні наркотиків. Також Вільторда кілька разів звинувачували у перевищенні швидкості.

Вільторд перейшов до "Ліона" влітку 2004 року і з того часу виграв три чемпіонати Франції. Раніше форвард перемагав у цьому турнірі в 1999 році у складі "Бордо", причому в тому сезоні він став кращим бомбардиром чемпіонату і був визнаний кращим футболістом країни.

У складі збірної Франції Вільторд перемагав на чемпіонаті Європи 2000 року, а також у Кубку Конфедерацій (2001 і 2003 рік). На чемпіонаті світу 2006 року нападаючий взяв участь в усіх семи зустрічах, у тому числі і в програному італійцям фіналі.

Лента.ру