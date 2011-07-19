Результати Ліги чемпіонів УЄФА

БАТЕ пройшов до третього раунду

Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді другого відбірного раунду Ліги чемпіонів УЄФА Флора - Шемрок Роверс 0:0. Перший матч 0:1 Дюделанж - Марібор 1:3 (0:2) Тобол - Слован Братислава 1:1 (0:2) Нефтчі - Динамо Загрнб 0:0 (0:3) Екранас - Валлетта 1:0 (3:2) ХІК - Бангор Сіті 10:0 (3:0) БАТЕ - Лінфілд 2:0 (1:1) Літекс - Могрен 3:0 (2:1) Торсхавн - Мальме 1:1 (0:2) Вікторія Пльзень - Пюнік 5:1 (4:0) Вісла Краків - Сконто 2:0 (1:0) Шкендія - Партизан 0:1 (0:4) *** Завтра другий відбірний раунд завершать АПОЕЛ - Скендербеу (2:0) Дачія - Зестапоні (0:3) Відеотон - Штурм (0:2) Борац Баня-Лука - Маккабі Хайфа (1:5) Брейдаблік - Русенборг (5:0)

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