Результати Ліги чемпіонів УЄФА
23:07, 19 липня 2011Спорт
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БАТЕ пройшов до третього раунду
Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді другого відбірного раунду Ліги чемпіонів УЄФА
Флора - Шемрок Роверс 0:0. Перший матч 0:1
Дюделанж - Марібор 1:3 (0:2)
Тобол - Слован Братислава 1:1 (0:2)
Нефтчі - Динамо Загрнб 0:0 (0:3)
Екранас - Валлетта 1:0 (3:2)
ХІК - Бангор Сіті 10:0 (3:0)
БАТЕ - Лінфілд 2:0 (1:1)
Літекс - Могрен 3:0 (2:1)
Торсхавн - Мальме 1:1 (0:2)
Вікторія Пльзень - Пюнік 5:1 (4:0)
Вісла Краків - Сконто 2:0 (1:0)
Шкендія - Партизан 0:1 (0:4)
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Завтра другий відбірний раунд завершать
АПОЕЛ - Скендербеу (2:0)
Дачія - Зестапоні (0:3)
Відеотон - Штурм (0:2)
Борац Баня-Лука - Маккабі Хайфа (1:5)
Брейдаблік - Русенборг (5:0)
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