Результати Ліги чемпіонів УЄФА

23:07, 19 липня 2011
Спорт
5659

БАТЕ пройшов до третього раунду 

Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді другого відбірного раунду Ліги чемпіонів УЄФА

Флора - Шемрок Роверс 0:0. Перший матч 0:1

Дюделанж - Марібор 1:3 (0:2)

Тобол - Слован Братислава 1:1 (0:2)

Нефтчі - Динамо Загрнб 0:0 (0:3)

Екранас - Валлетта 1:0 (3:2)

ХІК - Бангор Сіті 10:0 (3:0)

БАТЕ - Лінфілд 2:0 (1:1)

Літекс - Могрен 3:0 (2:1)

Торсхавн - Мальме 1:1 (0:2)

Вікторія Пльзень - Пюнік 5:1 (4:0)

Вісла Краків - Сконто 2:0 (1:0)

Шкендія - Партизан 0:1 (0:4)

***

Завтра другий відбірний раунд завершать

АПОЕЛ - Скендербеу (2:0)

Дачія - Зестапоні (0:3)

Відеотон - Штурм (0:2)

Борац Баня-Лука - Маккабі Хайфа (1:5)

Брейдаблік - Русенборг (5:0)

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter