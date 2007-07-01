Гол Анатолія Тимощука виявився вирішальним

Пітерський "Зеніт" обіграв в гостях "Москву" (колишнє “Торпедо”) в центральному матчі 15-го туру чемпіонату Росії з футболу - 1:2.

Пітерці обидва м`ячі забили в першому таймі. Вже на 9-й хвилині рахунок відкрив лідер "Зеніту" Андрій Аршавін. Він вийшов сам-на-сам з воротарем після передачі п`яткою у виконанні Фатіха Текке і пробив з носка повз голкіпера.

"Зеніт" збільшив свою перевагу за дві хвилини до свистка на перерву. Після навісу з кутового футболісти "Москви" залишили у власній штрафній без нагляду капітана гостей Анатолія Тимощука, який головою відправив м`яч до сітки.

"Москва" відігралася на п`ятій хвилині другого тайму, мала перевагу, створила ще кілька гольових моментів, але не змогла забити "Зенітові", який грав з 56-ї хвилини вдесятьох.

Цей результат означає, що "Зеніт" набрав 27 очок і став переможцем першого кола. Наздогнати пітерців не може ніхто, а наблизитися можуть столичний "Спартак" (23 очки) і "Динамо" (22), якщо виграють свої гостьові матчі, відповідно, у "Ростова" і "Рубіна".