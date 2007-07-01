Чим Сочі кращий від Зальцбурга і Пхенчхана - запитайте у Путіна

Росія розраховує на перемогу Сочі в конкурсі на проведення Олімпіади 2014 року і готова організувати її на найвищому рівні, заявив Президент Росії Володимир ПУТІН.

«Ми розраховуємо на об`єктивний, доброзичливий і професійний підхід при виборі місця проведення Олімпіади в 2014 році», - сказав В.ПУТІН сьогодні на зустрічі з російськими спортсменами-олімпійцями, передає РІА «Новости».

«У цю гонку ми з вами включилися не для того, щоб зігрітися, а щоб перемогти», - сказав Президент.

За його словами, російська заявка має всі шанси на перемогу.

"Я думаю, що наші шанси є дуже великими, у нас є великий шанс одержати Олімпіаду в Сочі", - сказав В.ПУТІН.

Проте й незалежно від рішення МОК у виборі міста-столиці зимової Олімпіади 2014 року участь у конкурсі пішла Росії на користь, оскільки країна змогла сконцентрувати ресурси для створення сучасного центру зимових видів спорту, заявив президент Росії Володимир Путін.

"Що стосується сильних кандидатів, то всі міста-претенденти дуже добрі, але сильний кандидат тільки один - Сочи", - зазначив президент на зустрічі з відомими російськими спортсменами.

За словами Путіна, після розпаду СРСР у Росії не залишилося жодного "пристойного місця" в горах для тренувань. "Соромно сказати, що чемпіонат Росії з ковзанярства ми проводили в Берліні. Берлін, звіснно, дуже добре місто, я дуже люблю його, але національні чемпіонати потрібно проводити вдома", - зазначив російський президент. "Все, що було, залишилося в колишніх радянських республіках - Грузії, Вірменії і Естонії".

Путін заявив, що це є стимулом для міжнародного олімпійського комітету, щоб підштовхнути Росію до створення нових комплексів для спортсменів з Росії і сусідніх країн.

"Але якби не було вас, ваших досягнень, це навряд чи було можливо", - наголосив Путін, звертаючись до спортсменів.

Однією з переваг Сочі проти інших претендентів на проведення Олімпіади 2014 року є його унікальний м`який клімат, заявив президент Росії.

Крім того, він зазначив, що Росія при спорудженні спортивних об`єктів виходитиме з технологій XXI століття і зможе задовольнити всі вимоги Міжнародного олімпійського комітету.

"Всі спортивні об`єкти будуть розташовані на відстані п`яти-шести кілометрів, і спортсменам знадобиться кілька хвилин, щоб дістатися від одного об`єкту до іншого", - повідомив глава російської держави.

За його словами, російські фінансові та матеріальні можливості не викликають ні в кого сумнівів. Путін нагадав, що на реалізацію цього проекту Росія запланувала 12 мільярдів доларів, з них половина буде з державного бюджету, а решта - з позабюджетних джерел.

"Державні гроші підуть, головним чином, на вирішення проблем, пов`язаних з екологією, транспортом, водопостачанням і каналізацією", - сказав Путін. Він наголосив, що всі об`єкти, збудовані в рамках програми Сочі-2014, "залишаться людям, які живуть в регіоні".

Президент РФ також заявив, що всі об`єкти, які в майбутньому зможуть приносити доходи, - готелі, ресторани - візьме на себе бізнес, можливості якого співставні з можливостями держави.

Російський президент нагадав, що зимові види спорту дуже популярні в Росії, 70% територій якої належать до категорії північних.

Зустріч відбувається за три дні до оголошення в Гватемалі столиці Олімпійських ігор 2014 року, на проведення яких поряд з австрійським Зальцбургом і корейським Пхенчханом претендує російський Сочі. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосить місто-переможець 4 липня на сесії в Гватемалі.