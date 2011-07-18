Жіночий чемпіонат світу з футболу вперше виграла Японія

Жіноча збірна Японії виграла VI чемпіонат світу з футболу. У фіналі дівчата з країни вранішнього сонця обіграли в серії пенальті дворазових чемпіонок світу збірну США, повідомляє ТСН.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. На 69-й хвилині Алекс Морган хльостким ударом з лінії штрафного майданчика вивела американок уперед. А через 12 хвилин Ая Міяма скористалася помилкою футболістки збірної США і з кількох метрів розстріляла Хоуп Соло.

На 104-й хвилині Морган навісила м`яч на гогову Еббі Уембах і та невідпорним ударом вдруге вивела американок уперед.

Проте за три хвилини до завершення додаткового часу Хомаре Сава забила свій 5-й гол у 6-ти матчах. Японська нападниця зіграла на випередження після подачі кутового, відправивши м`яч у ближній кут воріт. До слова, Сава стала найкращою бомбардиркою змагань.

У післяматчевій серії пенальті на авансцену вийшла воротар японок Аюмі Кайхорі, яка відбила два удари американок.

У підсумку, 3:1 - Японія стала четвертим чемпіоном світу після США, Норвегії та Німеччини. Американки і німкені вигравали Кубок світу по два рази.

У матчі за третє місце Швеція перемогла Францію з рахунком 2:1.

Відзначу також, що головні фаворитки турніру - Бразилія та Німеччина - припинили боротьбу у чвертьфіналі. Марта і Ко поступилися американкам в серії пенальті, а господарки пропустили єдиний гол від японок у додатковий час.