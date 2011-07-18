Прем'єра фільма про братів Кличків в Одесі пройшла без них

Прем`єра німецького документального фільму "Клички" Себастьяна Денхардта в рамках другого Одеського кінофестивалю пройшла в неділю ввечері з повним залом, але без головних героїв. Боксери не змогли приїхати через траур по батькові, передає кореспондент РІА "Новости".

"Сьогодні волею долі цей фільм набув нового сенсу: пішла з життя близька для нас людина, без якої не могло бути нічого з того, що ви бачили на екрані. Через роки ця картина нагадуватиме нам про те, що головне - це не тільки мрія, а й люди, які вірять в неї разом з тобою. Тому ми хочемо присвятити прем`єру фільму пам`яті нашого батька", - йдеться в телеграмі, відправленій братами.

За словами режисера Денхардта, було знято більше 500 годин матеріалу, а на монтаж пішли чотири місяці. "Звичайно, багато лишилося за кадром. Показувати весь час перемоги братів було б нудно, тому я вирішив висвітлити і їх поразки. Мені хотілося також перенести на екран той інтелектуальний виклик, який насправді притаманний боксу", - пояснив режисер.

Він також зізнався, що Віталій і Володимир ніяк не обмежували його в зйомках. "Камеру ми вимикали тільки, коли Клички перевдягалися", - додав він. Режисер зазначив, що брати охоче погодилися розповісти про свій конфлікт, який є однією з найдраматичніших перипетій картини.