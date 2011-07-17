Богатир під оплекси потяг 42-тонний тепловоз

На Прикарпатті місцевий богатир Назар ПАВЛІВ протягнув колією 42-тонний тепловоз – знаменитий «Карпатський трамвай».

Як повідомили УНІАН у Вигодській селищній раді Долинського району, свій новий рекорд іванофранківець Н.ПАВЛІВ встановив у суботу, де на вузькоколійці селища Вигоди стоїть «Карпатський трамвай».

Н.ПАВЛІВ під оплески глядачів зрушив з місця та протягнув колією «Карпатський трамвай», який складається з тепловоза, двох вагонів та відкритої платформи.

Для розминки Н.ПАВЛІВ спочатку протягнув на кілька метрів тепловоз та один вагон. Потім за 58,97 секунд на 10 м 88 см протягнув весь состав вагою 42 тонни.

Під час третьої спроби на відкритій платформі трамваю та у вагонах тепловозу розмістились 45 людей, від чого вага потяга збільшилась на близько 1,5 тонни. Після цього Н.ПАВЛІВ за одну хвилину та 1,86 секунди протягнув трамвай на 12 м 87см.

Стронгмен повідомив, що найближчим часом має намір надіслати до Книги рекордів України фото- та відеоматеріали для фіксації свого досягнення.

Н.ПАВЛІВ не є професійним спортсменом, за фахом він фінансист.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2010 року Н.ПАВЛІВ і його колега Роман ШМИГЕЛЬСЬКИЙ встановили рекорд України, зрушивши з місця 15-тонний МіГ-29.