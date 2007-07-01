Журналісти потраплять на Пекінську Олімпіаду через ”вікно”

Іноземні журналісти одержуватимуть всю необхідну допомогу під час Олімпіади 2008 року в одному місці, заявив в неділю віце-президент Пекінського оргкомітету з підготовки Олімпіади, Цзян Сяою (Jiang Xiaoyu), виступаючи на церемонії відкриття служби "одного вікна" допомоги іноземним кореспондентам.

"Така форма роботи з журналістами буде запроваджена вперше в усій історії проведення Олімпійських ігор. Вона передбачає спільну роботу різних відомств для зручнішої, ефективнішої роботи та комфортного життя іноземних журналістів під час проведення Олімпіади 2008 року в Пекіні", - сказав Цзян Сяою.

Він розповів, що до списку співробітників Служби входять представники таких відомств як МЗС КНР, Міністерство інформатики, Управління суспільної безпеки Пекіна, Головне державне управління у справах фізкультури і спорту, Головне митне управління, різні відділи Оргкоміта пекінської олімпіади і цілого ряду інших установ. Всі вони будуть готові надати іноземним журналістам консультаційні послуги з будь-яких питань перебування в Китаї, а також надати реальну допомогу в організації інтерв`ю з китайськими спортсменами і багатьох інших питаннях.

Робота Служби покликана полегшити життя і роботу іноземних ЗМІ під час пекінської олімпіади на благо її повноцінного і всестороннього освітлення", - відзначив Цзян Сяою.

За попередніми оцінками, під час Олімпіади 2008 року в Пекіні працюватимуть більше 21,6 тисяч акредитованих і більше 10 тисяч інших журналістів, для яких будуть створені окремі прес- і медіа-центри.