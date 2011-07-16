На жіночому ЧС із футболу вибухнув грандіозний допінг-скандал

Кількість футболісток збірної Північної Кореї, які викриті в застосуванні заборонених препаратів на жіночому чемпіонаті світу в Німеччині, зросла до п'яти осіб. Це найгучніший допінг-скандал на великих турнірах, повідомляє Вести.ру.

Раніше у використанні допінгу було викрито двох гравців - Сен Чен Сун і Чен Пок, допінг проби "А" яких дали позитивний результат на анаболітичні стероїди. Дівчат усунули від матчу зі збірною Колумбії минулого тижня в середу, нульова нічия в якому позбавила команду шансів на вихід у чвертьфінал.

ФІФА назвала цей інцидент "найгучнішим допінг-скандалом на великих турнірах за останні 17 років". Після перших двох позитивних проб послідувало розпорядження протестувати решту гравців команди КНДР. В результаті перевірки з'ясувалося, що ще три спортсменки також причетні до вживання анаболітичних стероїдів. "Це шокує", - констатував президент ФІФА Йозеф Блаттер, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Керівництво Міжнародного олімпійського комітету (МОК) має намір провести розслідування всієї системи допінг-контролю в КНДР, після цього інциденту. Про це заявив минулої п'ятниці, 8 липня, голова медичної комісії МОК швед Арне Юнквіст на 123-ій сесії МОК у південноафриканському Дурбані.