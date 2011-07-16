Результати матчів 2-го туру Чемпіонату України з футболу
20:52, 16 липня 2011Спорт
3961
Металіст і Зоря бились до останнього
Завершилися сьогоднішні матчі 2-го туру Чемпіонату України з футболу
Металіст - Зоря 3 : 2 (Едгар 3, Девіч 49, Шав’єр 63 – Мадоу 34 пен., Ліпартія 57)
ПФК Олександрія - Динамо 1 : 3 (Запорожан 72 – Ярмоленко 54, Ідейе 56, 80)
Металург Д - Шахтар 0:2 (Срна 45, Вілліан 64)
Волинь - Таврія 2 : 2 (Майкон 4, 94 – Монахов 6, Калініченко 63)
Нагадаємо, що вчора було зіграно ще один поєдинок: першу перемогу в новому сезоні здобуло «Дніпро», яке обіграло «Кривбас» із рахунком 2:0 (Антонов 50, 94).
Завтра – останні три матчі туру:
Карпати - Чорноморець
Оболонь - Ворскла
Арсенал - Іллічівець
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter