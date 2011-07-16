Результати матчів 2-го туру Чемпіонату України з футболу

20:52, 16 липня 2011
Спорт
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Металіст і Зоря бились до останнього

Завершилися сьогоднішні матчі 2-го туру Чемпіонату України з футболу

Металіст - Зоря 3 : 2 (Едгар 3, Девіч 49, Шав’єр 63 – Мадоу 34 пен., Ліпартія 57)

ПФК Олександрія - Динамо 1 : 3 (Запорожан 72 – Ярмоленко 54, Ідейе 56, 80)

Металург Д - Шахтар 0:2 (Срна 45, Вілліан 64)

Волинь - Таврія 2 : 2 (Майкон 4, 94 – Монахов 6, Калініченко 63)

Нагадаємо, що вчора було зіграно ще один поєдинок: першу перемогу в новому сезоні здобуло «Дніпро», яке обіграло «Кривбас» із рахунком 2:0 (Антонов 50, 94).

Завтра – останні три матчі туру:

Карпати - Чорноморець 

Оболонь - Ворскла 

Арсенал - Іллічівець

 

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