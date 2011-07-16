Новачок «Динамо» відзначився дублем
18:50, 16 липня 2011Спорт
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Олександрія "попсувала нерви"
Київське «Динамо» на виїзді не без проблем здолало – ПФК Олександрію у матчі 2-го туру Чемпіонату України з футболу сезону 2011/12 - 1:3 .
За шаленої підтримки вболівальників на КСК «Ніка» новачок Прем’єр-ліги, окрилений перемогою на «Ворсклою» в першому турі, відчайдушно намагався попсувати «біло-синім» нерви. Однак «чарівною паличкою» для киян сьогодні став Браун Ідейе. Нещодавнє придбання «Динамо», нігерійський форвард, у дебютному матчі відзначився дублем.
Чемпіонат України з футболу
2 тур
ПФК Олександрія – «Динамо» 1:3
Голи: Запорожан 72 – Ярмоленко 54, Ідейе 56, 80
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