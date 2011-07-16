«Львів» продає місце в чемпіонаті України з футболу

Президент ФК "Львів" Юрій Кіндзерський продасть місце свого клубу у Першій лізі за спонсорську допомогу. Мовляв, він хоч зараз готовий віддати написану ним раніше заяву про переведення у Другу лігу, повідомляє ТСН.

"Я пропоную наше місце в Першій лізі тим, хто може на нього розраховувати в разі нашого зняття за регламентом. Але не просто так, а, наприклад, за мільйон гривень - я, коли була можливість, допомагав розвитку українського футболу, тепер же ті, хто хочуть в Першу лігу, допоможуть.

Мільйон гривень мене не врятує - хіба що якби був мільйон доларів ... А тому я пропоную претендентам на наше місце такий договір: вони перераховують на ПФЛ благодійний внесок у розмірі мільйона гривень, я віддаю їм місце ФК "Львів" і переводжу команду у Другу лігу", - заявив Кіндзерський на зустрічі президента Професіональної футбольної ліги Мілетія Бальчоса з журналістами напередодні першого туру.

За його словами, зараз в команді багато молодих виконавців, які програватимуть з великим рахунком, тому краще грати у Другій лізі, тим паче, що і витрати будуть меншими.

Однак, за регламентом на місце "городян" претендуватиме в перчу чергу срібний призер Другої ліги ФК "Суми", якщо ж він відмовиться, то на черзі буде ФК "Полтава", далі – бронзові призери і до тих пір, поки комусь перехід у Першу лігу буде по кишені.

"Наше місце вони отримають лише тоді, коли буде виконана така от пропозицію. В іншому випадку будемо грати в Першій лізі", - резюмував Кіндзерський.