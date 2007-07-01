Тенісистка шокувала Уїмблдон своїми трусиками (фото)

Французька спортсменка російського походження Тетяна Головін шокувала шанувальників традицій турніру Уїмблдон. 19-річна дівчина з`явилася на корті в червоних трусиках, пише FederalPost.

Уїмблдон має вельми суворі вимоги до костюмів гравців. Традиційно спортсмени носять виключно білий одяг, тому наряд Головін багатьох здивував, а найбільш затятих прихильників традицій навіть шокував.

Тим часом, правил Головін не порушила: її труси були коротші за спідницю і відкривалися поглядові тільки в тих випадках, коли спортсменка робила різкі рухи. Щоправда, таких моментів було чимало.

"Суворо кажучи, гравці можуть носити будь-яку білизну, але на Уїмблдоні всі традиційно носять біле, особливо спортсменки, - каже один з організаторів турніру. - Деякі прихильники традицій хотіли обговорити ситуацію з її тренером, проте потім вирішили не втручатися. Тетяна – дуже мила і приваблива жінка, ніхто не зробив їй зауваження щодо трусів".

Тетяна ж змінювати стиль одягу не збирається – вона вважає червоний колір своїм талісманом. Його дієвість доводить результат гри: Головін змогла отримати перемогу над суперницею.

Британській спортсменці Наомі Кавадей пощастило менше – її примусили залишити корт і переодягнутися. Незадоволення суддів викликав дуже яскравий логотип на одязі дівчини.

А молода швейцарська тенісистка Еммануель Гальярді пішла ще далі – перед подачею дівчина раз у раз демонструвала сіднички вболівальникам, засовуючи м`ячики під шорти.

"Газета по-киевски"