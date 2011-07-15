Суперниками «Динамо» в Лізі чемпіонів будуть росіяни

У п`ятницю, 15 липня, віце-чемпіон України київське "Динамо" дізналося суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів.

"Біло-сині" потрапили до числа "сіяних" через свій клубний коефіціент. За підсумками п`яти років кияни набрали 60.776 балів. "Динамівців" за рейтингом випереджає тільки португальська "Бенфіка", повідомляє Чемпіон.

Також до "сіяних" потрапили грецький "Панатінаїкос", голландський "Твенте", а також бельгійський "Стандард". З цими командами жереб звести киян не міг.

Водночас потенційними суперниками підопічних Сьоміна були: російський "Рубін", швейцарський "Цюріх", данський "Оденсе", турецький "Трабзонспор" і румунський "Васлуй". І саме на казанців пав жереб!

Шлях нечемпіонів

"Стандард" (Бельгія) - "Цюріх" (Швейцарія)

"Твенте" (Нідерланди) - "Васлуй" (Румунія)

"Бенфіка" (Португалія) - "Трабзонспор" (Туреччина)

"Динамо" (Київ, Україна) - "Рубін" (Росія)

"Оденсе" (Данія) - "Панатінаїкос" (Греція)

Шлях чемпіонів

"Могрен" (Чорногорія)/"Літекс" (Болгарія) - "Сконто" (Латвія)/"Вісла" (Краків, Польща)

"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль)/"Борац" (Боснія та Герцеговина) - "Марибор" (Словенія)/"Дюделанж" (Люксембург)

"Бангор Сіті" (Вельс)/ГІК (Гельсінкі, Фінляндія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)/"Нефтчі" (Азербайджан)

"Шкендербеу" (Албанія)/АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) - "Слован" (Братислава, Словаччина)/"Тобол" (Казахстан)

"Копенгаген (Данія) - "Шемрок Роверс" (Ірландія)/"Флора" (Естонія)

"Генк" (Бельгія) - "Партизан" (Сербія)/"Шкендія" (Македонія)

"Русенборг" (Норвегія)/"Брейдаблік" (Ісландія) - "Пюнік" (Вірменія)/"Вікторія" (Пльзень, Чехія)

"Зестафоні" (Грузія)/"Дачія" (Молдова) - "Штурм" (Австрія)/"Відеотон" (Угорщина)

"Валлетта" (Мальта)/"Екранас" (Литва) - "Лінфілд" (Північна Ірландія)/БАТЕ (Білорусь)

Перші матчі відбудуться 26/27 липня, матчі-відповіді - 2/3 серпня.

Додамо, що у разі виходу "Динамо" у стиковий раунд, кияни, швидше за все, будуть "несіяними". Точно вище "біло-синіх" у рейтингу є мюнхенська "Баварія", лондонський "Арсенал", французький "Олімпік Ліон", а також іспанський "Вільярреал". До того ж не варто забувати про "Бенфіку". Тому, аби бути "сіяними" в останному раунді кваліфікації ЛЧ, всі прихильники "Динамо" мають сподіватися на поразку португальців у протистоянні із "Трабзонспором".