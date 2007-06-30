Василь Іванчук переміг на міжнародному шаховому турнірі

Український гросмейстер Василь ІВАНЧУК з набраними 7,5 очками переміг на міжнародному шаховому турнірі „Аеросвіт-2007”, що 29 червня завершився в кримському Форосі.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ІВАНЧУК переміг в чотирьох партіях і сім партій завершив унічию. Друге місце, набравши 7 очків, посів ще один український шахіст, 17-річний кримчанин Сергій КАРЯКІН. Одразу четверо участників набрали по 6 очків, і володаря третього призу довелося визначати за додатковими показниками. Ним став Олександр ОНІЩУК, який зараз представляє США.

Львівянин В.ІВАНЧУК також відзначений одним із спеціальних призів - „За найкращий ендшпіль”. Ще один приз - „За найбільшу кількість перемог чорними” - вручено іспанському гроссмейстеру Олексію ШИРОВУ, а призом „За кращу атаку” нагороджений Люк Ван ВЕЛІ (Нідерланди).

Турнір тривав з 18 червня за участю 12 гросмейстерів з 8 країн. Призовий фонд турніру, включаючи спеціальні призи, становив 120 тис. дол.

Середній рейтинг турніру склав 2694 і на 3 пункта превищив рейтинг минулорічного турніру „Аеросвіт-2006” (XXVIII категорія ФІДЕ).