На Гідропарку буде спортивна зона

Депутати Київради, розглянувши звернення численних спортивно-молодіжних організацій, прийняли рішення надати сприяння у створенні спортивної рекреаційної зони на території Гідропарку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київради.

Як планується, на її базі буде здійснюватись підготовка дитячих команд Києва з різних видів спорту, проведення спортивних заходів та соціальних акцій.

Для цієї мети у Гідропарку пропонується встановити спортивні споруди для футболу, пляжного футболу та інших видів спорту й організувати додаткову інфраструктуру для відпочинку, спортивних змагань, туризму.

Київрада доручила Головному управлінню економіки та інвестиції КМДА у місячний термін оголосити і провести конкурс для залучення інвестора для реалізації комплексного благоустрою та створення рекреаційної зони у Гідропарку.

«Створення зони відпочинку і спорту не передбачає зміни цільового призначення Гідропарку чи капітального будівництва на його території. Мова йде про тимчасові спортивні і пляжні споруди, призначені для проведення спортивних змагань і відпочинку киян. Це корисна ініціатива, яку безумовно оцінять як кияни, так і гості столиці, які прийдуть на фінал Євро-2012», - вважає заступник міського голови - секретар Київради Галина ГЕРЕГА.