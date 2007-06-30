Ринат Ахметов публічно попередив Матузалема про відповідальність

Президент ФК "Шахтар" Рінат АХМЕТОВ заявляє, що не веде переговорів щодо продажу півзахисника Франселіно МАТУЗАЛЕМА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, так Р.АХМЕТОВ прокоментував інформацію деяких ЗМІ з посиланням на іспанські газети про те, що ФК "Шахтар" веде переговори про продаж бразильського півзахисника Ф.МАТУЗАЛЕМА.

"У МАТУЗАЛЕМА діючий контракт із "Шахтарем" ще на два роки. В даний момент клуб не збирається його продавати. Ми не ведемо ніяких переговорів ні з "Сарагосою", ні з іншими клубами", - сказав Р.АХМЕТОВ.

Він підкреслив, що "всі ці розмови з`явилися через непрофесійні дії агентів МАТУЗАЛЕМА". "Якщо Франселіно й далі слухатиме своїх авантюрних агентів, то він буде дискваліфікований", - зазначив президент ФК "Шахтар".

"МАТУЗАЛЕМ повинен поважати свій контракт і виконувати всі записані в цьому контракті зобов`язання", - наголосив Р.АХМЕТОВ.