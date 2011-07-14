Колишній лікар Шахтаря очолив медичну службу Челсі

Іспанський ортопед - доктор Пако БІОСКА, який пропрацював останні 6 років у донецькому футбольному клубі «Шахтар», перейшов у лондонський футбольний клуб «Челсі», очоливши там медичну службу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар».

У повідомленні наголошується, що за роки роботи в Донецьку П.БІОСКА зміг зробити багато, але найголовніше, він прищепив сучасне розуміння футбольної медицини і передові технології. Підтвердженням тому стало визнання, яке одержав «Шахтар» серед провідних представників спортивної медицини Європи, підкреслили в прес-службі.

І додали, що іспанський лікар має намір не поривати зв`язків з «Шахтарем», має намір постійно контактувати, спілкуватися в разі потреби.

«Пако БІОСКА готовий дати нашому клубу кваліфіковані консультації і завжди прийти на допомогу», - запевнили в донецькому клубі.

На даний момент медичний напрямок клубу «Шахтар» прийняв під своє керівництво Артур ГЛУЩЕНКО, який раніше був лікарем першої команди.

«Наш клуб висловлює вдячність пану БІОСКУ за його внесок у розвиток українського футболу і бажає успіху в одному з найсильніших чемпіонатів континенту», - йдеться в повідомленні прес-служби «Шахтаря».