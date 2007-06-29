Шустер очолить мадридський ”Реал”

Президент іспанського клубу "Хетафе" Анхель Торрес відпустив головного тренера Бернда Шустера за рік до закінчення його контракту з клубом. При цьому Торрес підтвердив повідомлення про те, що найближчим часом німецький фахівець очолить мадридський "Реал", який звільнив у четвер 28 червня італійця Фабіо Капелло, інформує Лента.ру з посиланням на tribalfootball.com.

Угода Шустера з "Хетафе" чинна до кінця червня 2008 року, і за умовами контракту, сторона, що розірвала його, має виплатити компенсацію в розмірі близько 450 тисяч доларів. Проте, за словами президента клубу, він не має претензій до головного тренера.

Що стосується Бернда Шустера, який працював з "Хетафе" впродовж двох останніх сезонів, то він назвав вчинок Анхеля Торреса "джентльменським" і "лицарським". Найвищим досягненням німця на посаді головного тренера "Хетафе" став вихід у фінал Кубка Іспанії сезону-2006/07.

Нагадаймо, що італієць Фабіо Капелло, який працював з "Реалом" минулий сезон, був відправлений у відставки, незважаючи на перемогу клубу в чемпіонаті Іспанії.