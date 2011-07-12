Польський боксер готується до бою з Віталієм Кличком

Польський боксер Томаш АДАМЕК завершив перший етап підготовки до бою з українцем Віталієм КЛИЧКОМ.

Як повідомляє Польське радіо, поєдинок за чемпіонський пояс версії WBC відбудеться 10 вересня на міському стадіоні у Вроцлаві. У неділю поляк розпочав тренування в горах Пенсильванії.

Т.АДАМЕК разом зі своїм тренерським штабом спочатку зосередився на силовій та технічній підготовці. Другий етап триватиме в американському місті Бушкілл, де поляк вже тренувався перед своїм останнім переможним поєдинком з ірландцем Кевіном МАКБРАЙДОМ.

Від 17 липня розпочнуться спаринги. Спортсмен підкреслює, що все йде за планом і проблем зі здоров’ям він не має. До Польщі Т.АДАМЕК прибуде 2 вересня, за 8 днів до бою з В.КЛИЧКОМ.