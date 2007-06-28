Мадридський "Реал" підтвердив звільнення Фабіо Каппелло, який нещодавно привів команду до 30-го титулу в чемпіонаті Іспанії з футболу.

"Це було важке рішення, але ми не думаємо, що Фабіо Капелло - саме та людина, яка має вести наш клуб в напрямку, який ми вважаємо вірним", - як передає Reuters, сказав спортивний директор "Реала" Предраг Міятович.

Ім`я нового наставника поки що не назване. За словами Міятовича, розглядаються кілька кандидатур.

"Реал" не вперше розходиться з головним тренером, який привів клуб до успіху. Так було в 1998-му, коли Юпп Хейнкес був звільнений після перемоги в Лізі чемпіонів. А Вісенте Дель Боске не врятували навіть два чемпіонські титули в Іспанії і стільки ж в Лізі чемпіонів за чотири сезони.