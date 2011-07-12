Блохін: мені конче потрібні українці
Ліміт залишився тим самим
Керманич збірної України Олег Блохін поділився враженнями про старт чемпіонату України. Тренера бентежить той факт, що не збільшено ліміт на легіонерів.
"Якість нашого чемпіонату - це, звичайно, добре, але не забувайте, що у мене трохи інші критерії оцінки. Адже мені українці потрібні! І конче потрібні, кров з носу! А в цьому відношенні у нас нічого не помінялося. Ліміт на легіонерів залишився тим самим - сім душ на команду", - сказав Блохін.
Також Олег Володимирович здивований тим, що Виконком ФФУ скасував правило, згідно якого футболісти-легіонери, які змінили громадянство на українське, але не можуть грати за збірну України, тепер не вважатимуться легіонерами.
"Чесно кажучи, сподівався, що реформу переглянуть. Який сенс виключати з числа легіонерів людей, які навіть теоретично не можуть бути заграні за головну команду країни? Крім того, для мене завжди було загадкою: чому у гравців, які отримали паспорт громадянина України, не відбирають паспорт рідної держави? Наскільки я знаю, наша конституція повністю виключає можливість подвійного громадянства", - заявив Блохін.
Блохін не перестає дивуватися і тим, що він був змушений втрутитися у формування календаря Прем`єр-ліги.
"У моїй практиці це було вперше! Як пояснили, альтернативний варіант календаря перед очима співробітників УФПЛ з`явився буквально за п`ять хвилин до затвердження, і вони просто не встигли його обговорити. От мені й довелося набирати деякі номери. Добре хоч додзвонився Юрію Сьоміну, ну і Семен Альтман, само собою, знаходився неподалік", - каже керманич збірної.
Нагадаємо, що збірна України у підготовці до Євро-2012 зіграє ще 10 матчів - сім ігор у 2011 році і три зустрічі у 2012 році.