Блохін: мені конче потрібні українці

Керманич збірної України Олег Блохін поділився враженнями про старт чемпіонату України. Тренера бентежить той факт, що не збільшено ліміт на легіонерів.

"Якість нашого чемпіонату - це, звичайно, добре, але не забувайте, що у мене трохи інші критерії оцінки. Адже мені українці потрібні! І конче потрібні, кров з носу! А в цьому відношенні у нас нічого не помінялося. Ліміт на легіонерів залишився тим самим - сім душ на команду", - сказав Блохін.

Також Олег Володимирович здивований тим, що Виконком ФФУ скасував правило, згідно якого футболісти-легіонери, які змінили громадянство на українське, але не можуть грати за збірну України, тепер не вважатимуться легіонерами.

"Чесно кажучи, сподівався, що реформу переглянуть. Який сенс виключати з числа легіонерів людей, які навіть теоретично не можуть бути заграні за головну команду країни? Крім того, для мене завжди було загадкою: чому у гравців, які отримали паспорт громадянина України, не відбирають паспорт рідної держави? Наскільки я знаю, наша конституція повністю виключає можливість подвійного громадянства", - заявив Блохін.

Блохін не перестає дивуватися і тим, що він був змушений втрутитися у формування календаря Прем`єр-ліги.

"У моїй практиці це було вперше! Як пояснили, альтернативний варіант календаря перед очима співробітників УФПЛ з`явився буквально за п`ять хвилин до затвердження, і вони просто не встигли його обговорити. От мені й довелося набирати деякі номери. Добре хоч додзвонився Юрію Сьоміну, ну і Семен Альтман, само собою, знаходився неподалік", - каже керманич збірної.

Нагадаємо, що збірна України у підготовці до Євро-2012 зіграє ще 10 матчів - сім ігор у 2011 році і три зустрічі у 2012 році.

ТСН