Футболістів перевірять на детекторі брехні
22:15, 11 липня 2011Спорт
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У Південній Кореї корупційний скандал
Футбольна ліга Південної Кореї вводить перевірки на детекторі брехні для гравців. Таким чином чиновники намагаються боротися з практикою договірних матчів, повідомляє Бі-бі-сі.
Впродовж скандалу, що спалахнув у країні, звинувачення в корупції були пред`явлені 46 футболістам, 10 одержали довічну дискваліфікацію.
Відтепер всі гравці, запідозрені в змові, проходитимуть перевірку на детекторі брехні.
Передбачені також обов`язкові для футболістів профілактичні антикорупційні семінари.
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