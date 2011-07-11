Футболістів перевірять на детекторі брехні

У Південній Кореї корупційний скандал

Футбольна ліга Південної Кореї вводить перевірки на детекторі брехні для гравців. Таким чином чиновники намагаються боротися з практикою договірних матчів, повідомляє Бі-бі-сі. Впродовж скандалу, що спалахнув у країні, звинувачення в корупції були пред`явлені 46 футболістам, 10 одержали довічну дискваліфікацію. Відтепер всі гравці, запідозрені в змові, проходитимуть перевірку на детекторі брехні. Передбачені також обов`язкові для футболістів профілактичні антикорупційні семінари.

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