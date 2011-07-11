Уболівальників Євро-2012 селитимуть у гуртожитках: ніч - майже 500 грн

Місць для поселення вболівальників «Євро-2012» у Києві вистачить, проте з інфраструктурою, комунікаціями та сферою послуг можуть виникнути проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні учасники круглого столу, присвяченого підготовці до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«УЄФА вимагає від нас підготувати 17900 житлових місць в Києві для поселення вболівальників», - зазначив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«На сьогодні готово близько 23 тисяч місць. Ми орієнтуємося на приїзд близько 30 тис. іноземних вболівальників, всього очікується близько 84 тис. чоловік. Проте скільки їх буде, сказати поки важко. Точна цифра буде відома після того, як пройде жеребкування і визначиться, які країни гратимуть під час чемпіонату в Києві. Якщо це буде Росія, то людей буде більше, якщо Франція чи Італія – то менше», - сказав заступник голови КМДА.

Він також пообіцяв, що спеціально для «Євро-2012» буде закуплено 180 нових автобусів,180 тролейбусів,100 вагонів для метро. За його словами, уболівальники не будуть платити за проїзд у громадському транспорті, його вартість включена в ціну квитка на матч.

«Ми знаємо, що офіційні місця поселення шукатимуть переважно іноземні вболівальники, - додав голова постійної комісії з питань культури та туризму Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ. – Для них ми забезпечимо 18-20 тис. місць. А українці, скоріше за все, будуть шукати житло за межами Києва, аби зекономити».

Проте, за словами О.БРИГИНЦЯ, можуть виникнути проблеми з інфраструктурою, сферою послуг. Виникає питання, додав голова комісії Київради, чи захочуть іноземці повернутися ще раз до Києва, вже після «Євро-2012».

«Щоб зацікавити іноземних гостей, готуються екскурсії містом, екскурсоводи, перекладачі», - повідомив А.ГОЛУБЧЕНКО і додав: «Вже готові 100 екскурсій»

У свою чергу голова Управління з питань туризму і культури КМДА Микола ГРИЦАК зауважив, що розміщенням уболівальників опікуватимуться дві туристичні фірми. «КМДА провела конкурс серед туроператорів – перемогла фірма "Гамалія", але крім того, продовжує працювати TUI travel, яка вже підписала контракти на 8 тис. місць», - сказав М.ГРИЦАК.

Президент туристичної фірми «Гамалія» Ігор ГОЛУБАХА розповів, що його фірма підписує контракти з готелями, ректорами університетів на використання студентських гуртожитків, а також з базами відпочинку. Водночас він запевнив, що контракти з ректорами університетів, які пропонують гуртожитки за завищеними цінами, підписані не будуть. Вартість житла у гуртожитку становитиме не більше 40 євро за добу.