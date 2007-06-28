ФІФА заборонила футбол на рівні авіапольоту

Виконавчий комітет Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в середу ухвалив рішення про запровадження заборони на проведення міжнародних матчів на висоті понад 3 тисячі метрів над рівнем моря, повідомляє Reuters. Причиною для такої заборони називаються медичні дослідження, згідно з якими незвичні до умов високогір`я футболісти зазнають труднощів, граючи на такій висоті.

Спочатку заборона обмежувала проведення таких матчів висотою в 2,5 тисячі метрів. Висоту було збільшено під тиском Федерації футболу Південної Америки, до якої входять країни з високогірними стадіонами. Це Болівія, Колумбія, Еквадор, Перу, Чилі та Мексика.