Ющенко запропонував словенському прем`єрові заробити на футболі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Словенію взяти активну участь в інвестиційних проектах в рамках проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі.

Про це глава держави заявив сьогодні під час зустрічі з прем’єр-міністром Словенії Янезом ЯНША, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Також у ході зустрічі співрозмовники обговорили широке коло питань двостороннього українсько-словенського співробітництва. Зокрема, майбутній візит В.ЮЩЕНКА до Словенії, розвиток політичного діалогу між країнами та торговельно-економічної співпраці.

В контексті обговорення питання європейської інтеграції України глава держави вкотре підтвердив незмінність цього курсу нашої країни. Він також висловив сподівання на конструктивну та послідовну підтримку інтеграційних прагнень України з боку Словенії, яка першою з нових членів головуватиме в ЄС з початку 2008 року.

В зустрічі взяли участь міністр зовнішніх справ України Арсеній ЯЦЕНЮК, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.