Сьомін: Після перерви від нас відвернулася фортуна

"Динамо" мало вагому перевагу у поєдинку проти харківського "Металіста".

Так вважає головний тренер київського клубу Юрій Сьомін, повідомляє Чемпіон із посиланням на прес-службу киян.

"Перші домашні матчі завжди відрізняються нервовістю, яка вилилася для нас у просту помилку у дебюті поєдинку. Після пропущеного м`яча, на мій погляд, ми довго відновлювалися, створивши у першому таймі не дуже багато моментів, хоча наша перевага була досить вагомою", - сказав він.

"Після перерви від нас, напевно, відвернулася фортуна. Було багато хороших можливостей, команда була націлена на атаку, але не вдалося виграти. Це перший матч, хоча претензій до футболістів я особливих не маю, за винятком якості реалізації", - додав тренер.

За словами Сьоміна, команда боялася пропустити контратаку, тому випустили Бадра Ель Каддурі.

"Ми поставили задачу підключатися до атак фланговим захисникам, а у центрі оборони залишалися тільки Діакате з Юссуфом, а у "Металіста" на вістрі діяв дуже швидкий форвард", - підсумував фахівець.