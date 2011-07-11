Сьомін: Після перерви від нас відвернулася фортуна
Команда боялася пропустити
"Динамо" мало вагому перевагу у поєдинку проти харківського "Металіста".
Так вважає головний тренер київського клубу Юрій Сьомін, повідомляє Чемпіон із посиланням на прес-службу киян.
"Перші домашні матчі завжди відрізняються нервовістю, яка вилилася для нас у просту помилку у дебюті поєдинку. Після пропущеного м`яча, на мій погляд, ми довго відновлювалися, створивши у першому таймі не дуже багато моментів, хоча наша перевага була досить вагомою", - сказав він.
"Після перерви від нас, напевно, відвернулася фортуна. Було багато хороших можливостей, команда була націлена на атаку, але не вдалося виграти. Це перший матч, хоча претензій до футболістів я особливих не маю, за винятком якості реалізації", - додав тренер.
За словами Сьоміна, команда боялася пропустити контратаку, тому випустили Бадра Ель Каддурі.
"Ми поставили задачу підключатися до атак фланговим захисникам, а у центрі оборони залишалися тільки Діакате з Юссуфом, а у "Металіста" на вістрі діяв дуже швидкий форвард", - підсумував фахівець.