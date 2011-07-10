Результати 1-го туру Чемпіонату України з футболу
22:16, 10 липня 2011Спорт
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Шахтар - лідер
Закінчилися сьогоднішні матчі 1-го туру Чемпіонату України з футболу
Шахтар - Оболонь 4:0 (Селезньов 11, Дентіньо 63, Мхітарян 83, Адріано 91)
Динамо - Металіст 1:1 (Шевченко 17 - Клейтон 3)
Чорноморець - Металург 0:1 (Піззеллі 46)
Нагадаємо, що раніше зіграли
Ворскла - Олександрія 0:1 (Таргамадзе 50)
Кривбас - Волинь 1:0 (Грінченко 17 автогол)
Іллічівець - Карпати 1:0 (Ярошенко 7)
Таврія - Зоря 3:1 (Ідахор 55, Назаренко 67, Шиндер 72 - Мадоу 41 пен.)
Завтра тур завершать Арсенал - Дніпро
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