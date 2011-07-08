Володимир Кличко: продовження буде...

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Володимир КЛИЧКО визначиться зі своїми планами на майбутнє і розглядатиме кандидатури наступних суперників через три-чотири тижні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Упродовж найближчих трьох-чотирьох тижнів я визначуся як із суперником, так і з місцем проведення наступного бою, але продовження буде», - сказав В.КЛИЧКО.

«Я поки що не готовий конкретно прийняти рішення і прокоментувати, що я робитиму в наступному поєдинку – буде це реванш проти Девіда ХЕЯ, буде це Олександр ПОВЄТКІН, Руслан ЧАГАЄВ чи ще хтось», - відзначив він і наголосив, що не збирається боксувати зі старшим братом Віталієм. «Бажання зустрічатися один з одним у нас не було, немає, і не буде», - сказав КЛИЧКО-молодший.

При цьому він відзначив, що конкуренти не сплять, і дуже велика кількість молодих і талановитих спортсменів хоче стати чемпіонами і тренуються для цього.

В.КЛИЧКО також не виключив, що один з боїв може пройти в Москві.

Брати КЛИЧКИ також подякували російським уболівальникам за підтримку.

На прес-конференції було продемонстровано всі чемпіонські пояси, якими володіють брати КЛИЧКИ.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня в Гамбургу на стадіоні Imtech Arena відбувся поєдинок між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBO і IBF Владимиром КЛИЧКОМ і володарем поясу WBA, британцем Девідом ХЕЄМ. За підсумками 12-ти раундів перемога була присуджена В.КЛИЧКУ.