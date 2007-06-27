Французи вибачилися перед Блохіним

На адресу Федерації футболу України надійшов лист від французьких колег, за підписом президента національної асоціації країни (ФФФ) Жан-П’єра Ескалетта. Документ ставить крапку в ситуації, за якої головний тренер збірної України Олег Блохін не зміг потрапити на післяматчеву прес-конференцію по закінченні відбірного матчу «синьо-жовтих» із французами на стадіоні «Стад-де-Франс» 2 червня, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, що вихід українських гравців та тренерів із роздягальні певний час блокувала охорона президента Франції Ніколя Саркозі, котрий відвідав поєдинок і після фінального свистка зважив за потрібне привітати своїх земляків із перемогою.

«Від імені нашої федерації я хочу висловити глибокий жаль із приводу інциденту, що він завадив Олегові Блохіну пройти на післяматчеву прес-конференцію, - йдеться в листі пана Ескалетта. – Ситуація була спричинена несвоєчасним втручанням охорони після прибуття до роздягальні Президента Франції».

«Наша федерація не несе жодної відповідальності за цей інцидент, однак ми приносимо свої вибачення Федерації футболу України, – пише глава ФФФ. – Сподіваюся, що це прикре непорозуміння не зіпсує ваших згадок про Париж і не вплине на дружбу, що пов’язує наші дві асоціації».