Непереможний американець заявив, що поб'є братів Кличків

Американський боксер Давид Родрігес кинув виклик чемпіонам світу у надважкій вазі Володимиру і Віталію Кличкам. Про це повідомляє ТСН.

"Я готовий битися з обома. Нікого не хочу образити, але попередні суперники братів не мали особливої ​​загрози. Чемберс хороший боксер, але він невисокий і безударний. Пітера відправив у нокаут Віталій в 2008-му. Чагаєв теж начебто непоганий боксер, але не відрізняється габаритами. Хей намагався скласти конкуренцію, але знову ж поступався Володимиру в розмірах. А ось я володію достатніми габаритами, щоб нокаутувати обох братів!", - заявив американець мексиканського походження.

"Я справжній важковаговик і готовий вийти на ринг проти братів. Зверніться до мого промоутера Зефа Раміреса. Ховатися я не збираюся, а от ви будьте готові до мого удару. Я збираюся повернути всі чемпіонські пояси в США", - відзначив Родрігес.

33-річний Родрігес відомий тим, що побив рекорд Майка Тайсона за кількістю нокаутів у першому раунді. Давид провів на професійному рингу 35 боїв, з яких 33 виграв нокаутом.

У своєму попередньому поєдинку, що відбувся 24-го червня, Родрігес впевнено переміг боксера з Ямайки Оуена Бека, відправивши його в нокаут у третьому раунді.