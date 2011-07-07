Київське "Динамо" продовжує поповнюватися нігерійцями

Нігерійській нападаючий французького футбольного клубу "Сошо" Браун Ідейє підписав контракт з київським "Динамо", повідомляє офіційний сайт ФК.

Угоду з 22-річним форвардом укладено на 5 років. Сума трансферу оцінюється в 8 мільйонів євро.

"Нападаючий успішно пройшов медобстеження в Києві і уклав угоду з клубом", - повідомляється в заяві прес-служби.

Ідейє перебрався до Європи з нігерійського "Оушен Бойз" в 2008 р. і провів два сезони за швейцарський "Ксамакс", де 23 рази відзначився в 55 матчах, дає довідку РІА "Новости". Змінивши команду на "Сошо", Ідейє провів 17 голів у 52 іграх. На рахунку футболіста, учасника чемпіонату світу-2010, один матч за першу збірну Нігерії.

Раніше команда Юрія Сьоміна, у складі якої вже були нігерійські футболісти Франк Теміле і Аїла Юссуф, придбала в іншому французькому клубі - "Монако" - партнера Ідейє за молодіжними збірними Нігерії Аруну Лукмана.