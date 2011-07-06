Південна Корея проведе Зимову Олімпіаду

Південнокорейське місто Пхенчхан отримало право на проведення зимових Олімпійських ігор 2018 року, повідомляє Бі-бі-сі.

Пхенчхан переміг у першому раунді голосування Міжнародного олімпійського комітету, який відбувся в південноафриканському Дурбані.

Конкурентами Пхенчхана були Мюнхен і французьке курортне місто Ансі.

Південна Корея, таким чином, стане країною, яка прийняла в себе "великий шолом" найбільших світових спортивних змагань. 1988 року в Сеулі пройшла літня Олімпіада, в 2002-му південнокорейці прийняли Чемпіонат світу з футболу, а чемпіонат світу з легкої атлетики почнеться в місті Тегу наприкінці серпня цього року.