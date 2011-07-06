Володимир Кличко назвав ім'я єдиного гідного суперника

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко заявив, що не бачить гідних суперників для себе.

"Якщо ви подивитеся навколо - не знайдеться нікого гідного битися зі мною, - цитує ТСН Кличка-молодший.

При цьому, Володимир відзначив, що єдиним гідним суперником є найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії Менні Пакьяо. Але такий бій неможливий через величезну різницю у габаритах боксерів.

"Може, не дивитися на вагову категорію і покликати найкращого з кращих бійців - Менні Пакьяо? Але боюся, у нас дуже велика різниця у вазі (сміється)", - відзначив українець.

Зазначимо, що наступним суперником Кличка, ймовірно, буде ще один британець - переможець бою між Дереком Чісорою і Тайсоном Ф`юрі.