«Динамо» зірвало хет-трик «Шахтарю» (додані фото)

Чинний чемпіон і володар Кубка України донецький «Шахтар» не зміг оформити своєрідний хет-трик, у грі за національний Суперкубок зазнавши поразки від київського «Динамо». У стартовій грі сезону, що проходила в Полтаві, гірники багато атакували, але, пропустивши тричі, спромоглися відповісти опоненту лише одним влучним ударом.

На відміну від наставника донеччан Мірчи Луческу, який вирішив не включати до стартового складу жодного з придбаних улітку футболістів, його візаві Юрій Сьомін відразу кинув у бій свого новачка Лукмана Аруну. І саме нігерієць змусив уперше вступити в гру голкіпера «Шахтаря» Андрія П’ятова, завершивши дальнім ударом дебютну атаку біло-синіх.

А вже на 4-й хвилині переповнений стадіон «Ворскла» вибухнув по-справжньому. Це фінський легіонер «Динамо» Роман Єрьоменко з лівого флангу віддав націлену передачу в центр на Андрія Ярмоленка, і той, вправно розгорнувшись, спровокував на фол свого партнера по українській «молодіжці» Ярослава Ракицького. Епізод стався в межах карного майданчика, арбітр призначив пенальті, а Олег Гусєв спрямував м’яч у верхній кут воріт.

Гірники відігралися доволі швидко. На 14-й хвилині Даріо Срна, виконуючи кутовий від правої бровки, несподівано для суперників зважився на пас низом в район 11-метрової позначки, а там на м’яч уже чекав Фернандіньо. Постріл бразильця злету був бездоганним за силою та влучністю.

Упродовж наступної чверті години «Шахтар» виглядав пеконливіше. Помаранчево-чорні захопили контроль над серединою поля, їхні випади виглядали більш небезпечними, тоді як динамівці, склалося враження, почали нервувати. Тим не менше, саме київській команді вдалося вийти вперед, знову втіливши у гол стандартне положення. Гусєв на 32-й хвилині зі штрафного навісив у карний майданчик, де Пап Діакате, перестрибнувши Ракицького та В’ячеслава Шевчука, головою переправив м’яч у сітку.

Тим часом на полі розгорілися пристрасті. Гравці обох колективів частенько порушували правила, штовхалися, з’ясовували стосунки один з одним. Не дивно що ще до перерви, котра дещо остудила запал учасників матчу, суддя п’ять разів витягав із кишені жовту картку.

Друга половина зустрічі проходила під акомпанемент атак донеччан. Гірники здебільшого діяли через фланги, звідки виконали чималу кількість гострих прострілів, але майже після кожного з них м’яч становився здобиччю голкіпера Олександра Шовковського та київських оборонців.«Динамо», стиснувши зуби, старанно й терпляче захищалося, чатуючи на свій шанс. І якщо Ярмоленко змарнував гарну нагоду, то Артем Мілевський, отримавши на 83-й хвилині пас від Єрьоменка та опинившись віч-на-віч із П’ятовим, партнерів не підвів.

Таким чином біло-блакитні уп’яте заволоділи Суперкубком України, вигравши свій перший трофей за останні два роки й на оптимістичній ноті розпочавши новий сезон.

«Шахтар» Донецьк − «Динамо» Київ − 1:3

Голи: 0:1 Гусєв (5, з пенальті), 1:1 Фернандіньо (14), 1:2 Діакате (32), 1:3 Мілевський (83).

ФФУ

Фото УНІАН