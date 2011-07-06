До програми Олімпіади-2014 включили три нові дисципліни

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на засіданні в Дурбані (ПАР) схвалив включення до програми зимових Олімпійських ігор 2014 року у Сочі трьох нових дисциплін: слоупстайлу у фрістайлі, слоупстайлу у сноуборді і паралельного слалому у сноуборді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОК, у кожній з нових дисциплін пройдуть чоловічі й жіночі змагання.

Після рішення виконкому МОК на сочинській Олімпіаді буде розіграно 98 комплектів нагород.

На початку квітня цього року виконком МОК схвалив включення до програми Ігор-2014 6 видів змагань: жіночі стрибки на лижах з трампліну, хаф-пайп у фрістайлі, змішану естафети в біатлоні, командні змагання у санному спорті і фігурному катанні. У них будуть розіграні шість комплектів нагород (у хаф-пайпі дві – серед чоловіків і жінок).

«Ми дуже задоволені включенням до програми зимових Олімпійських ігор, починаючи з 2014 року, слоупстайлу на лижах і сноуборді, а також паралельного слалому. Ці змагання є дуже видовищними і, безумовно, привернуть до Олімпійських ігор додатково увагу молодіжної аудиторії», - сказав голова МОК Жак РОГГЕ.