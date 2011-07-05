Волков: Янукович серйозно поставився до питань баскетболу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості розбудови в країні інфраструктури для проведення Євробаскету-2015.

Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЯНУКОВИЧ та голова Федерації баскетболу України Олександр ВОЛКОВ обговорили питання розбудови в державі інфраструктури, необхідної для проведення Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.

«Президент поставився до цих питань дуже серйозно… Ми готові працювати і піднімати інфраструктуру не лише баскетбольну, а в цілому спортивну», – сказав голова Федерації баскетболу України після розмови з главою держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що створення відповідної інфраструктури є важливим насамперед для перемоги заявки України за право приймати цей престижний турнір, сказав О.ВОЛКОВ і нагадав, що Україна має серйозних конкурентів у цій боротьбі.

18 грудня відбудеться вибір країни, яка прийматиме у себе цей турнір. «Ми маємо представити нашу програму, проекти палаців спорту. Це буде дуже плідна та інтенсивна робота», - відзначив голова Федерації баскетболу України.

В.ЯНУКОВИЧ та О.ВОЛКОВ також обговорили питання, що стосуються збірних команд з баскетболу, перебігу чемпіонату України з цього виду спорту, а також розвитку дитячого баскетболу.