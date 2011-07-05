Стартував міжнародний турнір з боксу ім. Макара Мазая

Повідомляє Маріупольська міськрада

Сьогодні в Маріуполі Донецької області стартував міжнародний турнір з боксу імені Макара Мазая. Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради. 5-9 липня в турнірі «Меморіал Макара Мазая» візмуть участь понад 90 боксерів з 9 країн Європи і Азії. Національну збірну України очолить олімпійський чемпіон Василь ЛОМАЧЕНКО.

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