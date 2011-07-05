Стартував міжнародний турнір з боксу ім. Макара Мазая
22:04, 05 липня 2011Спорт
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Повідомляє Маріупольська міськрада
Сьогодні в Маріуполі Донецької області стартував міжнародний турнір з боксу імені Макара Мазая.
Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради.
5-9 липня в турнірі «Меморіал Макара Мазая» візмуть участь понад 90 боксерів з 9 країн Європи і Азії. Національну збірну України очолить олімпійський чемпіон Василь ЛОМАЧЕНКО.
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