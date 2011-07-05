Кличко назвав умови бою з Хеєм

Британець Девід Хей може розраховувати на бій у тому випадку, якщо перед цим виграє кілька поєдинків. Про це, як повідомляє ZN.UA заявив чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC Віталій Кличко.

В.Кличко зазначив, що бій з Д.Хеєм відбудеться, якщо в цьому поєдинку буде фінансовий сенс. Свій наступний бій Віталій Кличко проведе 10 вересня у Польщі проти місцевого боксера Томаша Адамека.

Нагадаємо, 2 липня Володимир Кличко переміг Д.Хея у 12 раундах в Гамбурзі, завоювавши свій третій чемпіонський титул — за версією WBA. Тепер брати Клички володіють усіма поясами у суперважкій вазі (Віталій Кличко — чемпіон за версією WBC).