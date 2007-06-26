”Баварія” купила Мирослава Клозе і ще сімох гравців (список)

Кращий бомбардир чемпіонату світу з футболу 2006 року Мирослав Клозе підписав контракт з мюнхенською "Баварією". Сума, одержана колишнім клубом форварда "Вердером", не називається, але за неофіційною інформацією, трансфер коштував "Баварії" 10 мільйонів євро, повідомляє Reuters.

Прес-служба команди з Мюнхена вже підтвердила факт переходу Клозе. У п`ятницю 28 червня він має розпочати тренування у складі "Баварії". Новачок клубу є основним нападаючим збірної Німеччини, а головне досягнення футболіста - третє місце на чемпіонаті світу 2006 року, де він став кращим бомбардиром (п`ять голів).

Мирослав Клозе став уже восьмим придбанням "Баварії" в міжсезонні-2007, а сума, витрачена на нових гравців, нині становить близько 70 мільйонів євро (94,2 мільйона доларів). Раніше новачками команди сталі Лука Тоні, Франк Рібері, Хосе Ернесто Соса, Марселль Янсен, Ян Шлаудрафф, Хаміт Алтинтоп, а також Зе Роберто, який повернувся з Бразилії.

Лента.ру