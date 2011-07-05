Гра «Динамо» - «Шахтар»: спиртне не продаватимуть і в навколишніх селах

Мер Полтави Олександр МАМАЙ ввів одноденний мораторій на продаж спиртних напоїв у зв`язку з проведенням сьогодні футбольного матчу за Суперкубок України між клубами "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк).

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МАМАЙ повідомив журналістам.

За його словами, заборона розповсюджується на все місто, а також на довколишні села Полтавського району з боку Харкова.

За словами міського голови, полтавські підприємці від мораторію збитків не зазнають, вони просто «недозароблять». Крім того, пиво і слабоалкогольні напої продавати буде дозволено, сказав О.МАМАЙ.

У цілому ж, «нічого страшного» в мораторії мер, за його словами, не бачить.