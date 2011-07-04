Хей вимагає реваншу від Кличка

Британець Девід Хей передумав йти з боксу восени, коли йому виповниться 31 рік. Як повідомляє ТСН, після його поразки від Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів, англієць заявив, що йому потрібен реванш.

"Я знав, як перемогти українця, бачив, що наші з тренерами задумки можна реалізувати, але проблеми з правою ногою не дали мені розвернутися в ринзі на всю міць. І навіть з однією здоровою ногою, вважаю, виглядав непогано, а що буде, якщо їх буде дві? Мені безумовно потрібен реванш, але не впевнений, що Кличко ризикне ще раз виходити проти мене на ринг", - заявив британець.

Перед поєдинком Хей неодноразово заявляв, що завершить кар`єру після бою з Кличком. Однак тепер британець не такий категоричний

"Я думав піти з боксу в жовтні, коли мені виповниться 31 рік. Розраховував, що до того моменту я стану абсолютним чемпіоном, перемігши Кличка. Зараз я не готовий з упевненістю говорити про своє майбутнє, треба все осмислити", - поділився Хей.

Нагадаємо, після перемоги Володимира Кличка над Девідом Хеєм, у колекції братів Кличків зібрані всі чемпіонські пояси у надважкій вазі.