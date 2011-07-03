Сербський тенісист виграв Вімблдон
19:58, 03 липня 2011Спорт
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Припустився всього 4 помилок
Сербський тенісист Новак ДЖОКОВИЧ розгромив суперника Рафаеля НАДАЛЯ у фіналі Вімблдона - третього у сезоні турніру серії "Великого шолома" з рахунком 6-4 6-1 1-6 6-3.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, за два сети Н.ДЖОКОВИЧ припустився всього 4 невимушених помилок при 20 активно виграних м'ячах.
Н.ДЖОКОВИЧ вперше у кар'єрі став переможцем Вімблдона. Раніше серез турнірів «Великого Шолома» йому підкорювався лише Australian Open (2008, 2011).
Призовий фонд турніру склав 1,1 млн. фунтів.
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