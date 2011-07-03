Київське «Динамо» представило нову емблему

Київське "Динамо" на домашньому стадіоні представило оновлену емблему клубу, під яким виступатиме у турнірах сезону 2011/2012.

"Це величезна подія в житті нашого клубу. Ми повертаємося до витоків. Я 30 років був уболівальником і всі перемоги "Динамо" досягалися під буквою "Д". Попередня емблема була у нас майже 20 років, з нею ми теж домагалися перемог, але зараз прийшов час нової емблеми", - сказав президен клубу Ігор Суркіс.

Проте логотип, як і очікувалося, має схожість з емблемою 30-х років минулого сторіччя – прописна літера "Д" у ромбі. Однак у сучасній варіації логотипа ромб зафарбовано синім кольором.

"Я пам'ятаю цю емблему ще за старим стадіоном Хрущова. Ми як гравці московських клубів завжди боялися приїжджати сюди, бо була просто ураганна підтримка глядачів. Нехай ця емблема принесе нам удачу", - поділився тренер динамівців Юрій Сьомін.

У презентації нового логотипу, окрім президента клубу і головного тренера, взяли участь глава департаменту по роботі з фанами Микола Несенюк, капітан команди Олександр Шовковський та співавтор оновленого логотипу дизайнер Марія Прійдан.

Захід відбувся за день до першого матчу в новому сезоні – поєдинку за Суперкубок України, де "Динамо" перевірить чемпіонський дух донецького "Шахтаря". Вже у цій грі кияни вийдуть на поле у формі з новою емблемою.

ТСН