Кличко про Хея: може, йому краще бути танцюристом, а не боксером?

Український боксер Володимир Кличко, який відібрав у Девіда Хея титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBA, не приховував свої емоції після бою.

"Напевно, щоб до кінця зрозуміти мої почуття зараз, потрібно прожити з ними якийсь час, - цитує Кличка-молодшого Fightnews. - Ну, а поки я можу просто сказати, що дуже щасливий. Звичайно, я дуже хотів, щоб п`ятдесята моя перемога нокаутом випала на цей поєдинок. Але не біда - набагато важливіше, що тепер усі титули у важкій вазі в руках родини Кличків".

Незважаючи на те, що у сім`ї Кличків тепер є всі чемпіонські пояси в суперважкому дивізіоні, вони ще не сказали свого останнього слова. "У нас з Віталієм є одна ідея, але озвучувати її поки рано", - заінтригував журналістів Володимир.

Кличко-молодший прокоментував також дії свого вчорашнього суперника Девіда Хея під час бою, а також його вислови після поєдинку, в яких він скаржився на хвору ногу.

"Якщо людина зовсім не проявляє в бою ініціативу і не йде вперед, вважаючи за краще виконувати танцювальні па, то, може, йому краще бути танцюристом, а не боксером? До того ж, Девід весь час втрачав рівновагу і падав. При цьому, правда, чомусь попередження робили мені. А його слова після бою прозвучали як відмовка, спроба знайти пояснення поразці. У спорті не прийнято списувати невдачу на сторонні обставини".

РБК