Хей: Якби я був здоровий, покінчив би з Кличком

Британець Девід Хей прокоментував поєдинок проти українця Володимира Кличка. Нагадаємо, зустріч боксерів відбулася в німецькому Гамбурзі і завершилася перемогою одноголосним рішенням суддів на користь Кличка: 118-108, 117-109 і 116-110. Британський боксер після бою заявив, що на його виступі позначилася травма ноги.

"Володимир — великий боєць, сьогодні він був дійсно хороший. Кличко важчий за мене майже на 14 кг, але я практично не відчував різниці у вазі, тримав усі його удари і не відчував болю. У цьому, мені здається, я підтвердив свій статус відмінного боксера. Я дуже засмучений, що не зміг показати все, на що здатний. Моя травмована нога зараз дуже болить.

Я стикаюся з травмами впродовж усієї своєї кар'єри, це мене дуже турбує. Я дуже могутній, і якби я був здоровий, покінчив би з Кличком. Але сьогодні був не мій вечір. Я не міг повноцінно боксувати з ним через травму, мені доводилося спеціально опускати руки, підманювати його ближче, оскільки з дистанції працювати я не міг. Але він уміло уникав зближення, провів розумний бій і виграв по очках", — заявив Хей.

Чемпионат.ру