Кличко побив Хея

У Гамбурзі на стадіоні Imtech Arena відбувся поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO і IBF Володимиром КЛИЧКОМ і володарем поясу WBA, британцем Девідом ХЕЄМ.

За підсумками 12-ти раундів із рахунком 118:108, 117:109 і 116:110 перемога була присуджена В.КЛИЧКУ, повідомляє NEWSru.

Цей поєдинок вважався найбільш значною подією в світі професійного боксу за останні майже 10 років. Фахівці порівнювали його з боєм британця Леннокса Л’ЮЇСА і американцем Майком ТАЙСОНОМ у 2002 році.

Бій став першим об'єднуючим із 2008 року, коли чемпіон світу IBF В.КЛИЧКО зустрічався з володарем поясу WBO росіянином Султаном ІБРАГІМОВИМ.

За неофіційними даними, боксери зароблять за цей поєдинок близько 25 млн. доларів.