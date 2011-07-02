Сьогодні Кличко битиметься з Хеєм за титул чемпіона світу

Сьогодні ввечері в Гамбурзі на стадіоні Imtech Arena відбудеться поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO і IBF, українцем Володимиром КЛИЧКОМ і володарем поясу WBA, британцем Девідом ХЕЄМ.

Пряму трансляцію бою вестиме телеканал «Інтер», початок – о 23.00. Всього бій транслюватиметься на 150 країн.

1 липня відбулася процедура зважування боксерів, вага В.КЛИЧКА становить 110 кг, Д.ХЕЯ – 96,5 кг.

За приблизними підрахунками, незалежно від результату обидва одержать по 16 млн. доларів, повідомляє Бі-Бі-Сі.