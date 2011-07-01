Платіні нагряне в Україну у вересні
14:59, 01 липня 2011Спорт
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А потім у Польщу
Президент Європейського футбольного союзу Мішель ПЛАТІНІ наприкінці вересня відвідає Україну та Польщу.
Як пише інформаційний центр «Україна-2012», про це повідомив керівник Місцевого оргкомітету Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.
За його словами, мета візиту – перевірка стану готовності двох країн-господарок напередодні проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Водночас поки невідомо, які міста відвідає керівник УЄФА.
Відомо також, що цього року М.ПЛАТІНІ відвідає Україну ще раз – 2 грудня під час урочистої церемонії жеребкування фінальної частини Євро-2012, яка відбудеться в київському Палаці «Україна».
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