Платіні нагряне в Україну у вересні

Президент Європейського футбольного союзу Мішель ПЛАТІНІ наприкінці вересня відвідає Україну та Польщу.

Як пише інформаційний центр «Україна-2012», про це повідомив керівник Місцевого оргкомітету Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, мета візиту – перевірка стану готовності двох країн-господарок напередодні проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Водночас поки невідомо, які міста відвідає керівник УЄФА.

Відомо також, що цього року М.ПЛАТІНІ відвідає Україну ще раз – 2 грудня під час урочистої церемонії жеребкування фінальної частини Євро-2012, яка відбудеться в київському Палаці «Україна».